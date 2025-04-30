الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات الاتحادية، متمنيا له التوفيق.

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