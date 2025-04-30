الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات

وأعرب جلالته في برقية بعثها بهذه المناسبة عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية مع كندا، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.
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