الأربعاء 2025-04-30 05:57 م
 

الملك يهنئ رئيس الوزراء الكندي بفوز حزبه في الانتخابات

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 30-04-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات الاتحادية، متمنيا له التوفيق.

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وأعرب جلالته في برقية بعثها بهذه المناسبة عن اعتزاز الأردن بالشراكة الاستراتيجية مع كندا، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

 
gnews

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