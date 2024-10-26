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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
السبت، 26-10-2024 03:36 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم السبت على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود”، مبيناً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني .

 
gnews

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