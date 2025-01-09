المومني: الحكومة سبتدأ بحوار وطني حول تشريعات الإدارة المحلية

وأشار الوزير المومني خلال مداخلة له في الإذاعة الأردنية اليوم الخميس إلى أن الفريق الوزاري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استمع خلال الأيام الماضية لخطابات السادة النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مبيناً أنه تم رصد جميع الملاحظات التي وردت في كلمات النواب بعناية ودقة ليتم التعامل معها ضمن الإمكانات المتاحة، استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية.
ولفت المومني إلى أن الحكومة تعمل بتكاملية مع مجلس النواب الذي يأتي كأول مجلس بعد مشروع التحديث السياسي الذي يضمن تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وبما يحقق مشروع الدولة التحديثي السياسي.
وبين في هذا الصدد أن الحكومة بصدد البدء بحوار وطني مع مختلف الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني للحديث حول التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
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