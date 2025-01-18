المومني: كثافة العمل الميداني وقرارات الحكومة وراء ارتفاع الرضا الشعبي

الوكيل الإخباري- أرجع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ارتفاع مستويات الرضا الشعبي عن أداء الحكومة في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى الزيارات الميدانية للحكومة واشتباكها مع الملفات وكثافة عملها وطبيعة القرارات التي اتخذتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.



وقال الدكتور المومني خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس الجمعة، إن كثافة العمل وحجم الأنشطة بما في ذلك اللقاءات والاجتماعات والقرارات أسهمت في إرسال رسائل إيجابية للرأي العام.



وأشار إلى أن طبيعة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، والتي بلغت 153 قرارًا متنوعًا، تشمل مجالات اقتصادية وتنموية وإدارية وخدمية ومشاريع كبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد وفي مجالات الطاقة والنقل وأخرى بمئات الملايين.

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وتناولت القرارات، بحسب المومني، جوانب مهمة على الصعيد الإداري، ما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز الصفات الأساسية التي تميز عمل الحكومة، من خلال تكثيف العمل الميداني وانتهاج نوعية قرارات فعالة وفتح الملفات المختلفة للتعامل معها.



وأشار إلى أن توجه الحكومة الاستراتيجي هو مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، الاقتصادي والسياسي والإداري مؤكدًا أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025.



وأوضح أن هذا التوجه الاستراتيجي هو حجر الأساس لعمل الحكومة، حيث تشمل الجهود المبذولة سلسلة من القرارات التي تم إصدارها لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، مبينًا أن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو وزيادة معدلاته، ما يسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.



وفيما يخص تعامل الحكومة مع المستوى المحلي، أوضح المومني أن هناك أمرين رئيسيين يتم التركيز عليهما، وهما جلسات مجلس الوزراء التي تُعقد شهريًا في كل محافظة، حيث تسلط الحكومة الضوء على رؤيتها التنموية لكل محافظة، موضحة المشاريع التي تندرج تحت كل وزارة وفقًا لمهامها واختصاصاتها مع تحديد الجدول الزمني والمالي لتنفيذها.



وأكد المومني أن جميع القرارات الحكومية يتم متابعتها وتنفيذها ضمن المدد الزمنية المحددة، وذلك كجزء من الالتزام الحكومي، وثانيًا جولات رئيس الوزراء الميدانية التي تتضمن تدخلات محددة للتعامل مع مشاكل وتحديات في قطاعات مختلفة.



وأشار إلى قدرة رئيس الحكومة على تعزيز المتابعة المؤسسية للزيارات الميدانية، حيث قام الدكتور حسان بزيارة 47 مرفقًا حتى الآن، وتم تنظيم متابعة هذه الزيارات من خلال فريق عمل يتابع تنفيذ هذه التدخلات وينشر تقريرًا شهريًا عنها، أما جلسات مجلس الوزراء في المحافظات فيعلن عن الرؤية التنموية التي قدمت على موقع رئاسة الوزراء الرسمي.



وبخصوص بيان الثقة الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد المومني أن بيان الثقة كان واقعيًا ومختلفًا، يبتعد عن الوعود غير الملموسة ويسلط الضوء على مؤشرات يمكن متابعتها، حيث عبر عن عزم الحكومة على تحقيق ما ورد ببيان الثقة.



وبشأن نظام الموارد البشرية، أكد المومني أن النظام أساسي لتطوير الإدارة العامة، من خلال تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن الحكومة تواصل جهودها في تحديث الإدارة العامة لتجويد الخدمة المقدمة للأردنيين، مشيرًا إلى وجود وحدات متخصصة لمتابعة تطوير القطاع العام، بما في ذلك معهد الإدارة العامة وهيئة الخدمة العامة.



في سياق مرتبط بالتطورات في قطاع غزة، أكد الدكتور المومني أن الأردن قام بكسر الحصار على قطاع غزة برًا وجوًا، من خلال إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية شاملة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، انطلاقًا من التزامه بالواجب الديني والأخلاقي والإنساني والعربي تجاه الأشقاء الفلسطينيين وأيضًا دفاعًا عن مصالح الأردن وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.



وشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "إن كل أردني فخور بموقف الأردن الصلب إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث بذل كل الجهود وبمختلف المجالات، ومنها السياسية والطبية والدبلوماسية والإنسانية والإغاثية، لإسناد الأهل في قطاع غزة."



وبخصوص الموقف الأردني تجاه سوريا، قال وزير الاتصال الحكومي: "نريد سوريا الشقيقة آمنة مستقرة تستطيع السيطرة على أراضيها وبناء مؤسساتها." والأهم قادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها.



وفيما يتعلق بالمشهد الإعلامي الأردني، أكد المومني أن الإعلام في الأردن يمتلك ثروة كبيرة من الكوادر المؤهلة التي تتمتع بمهارات فنية ومهنية متقدمة، موضحًا أن المشهد الإعلامي يعج بالأفكار الإبداعية، ما يعكس قدرة الإعلاميين الأردنيين على إنتاج محتوى إعلامي متميز.