النهار يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

ويأتي أداء القسم القانوني استناداً إلى أحكام المادَّة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم 80 لسنة 2023م.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك.
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