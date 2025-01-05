النهار يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الأحد، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة المهندس فايز محمَّد إسماعيل النَّهار، وذلك بعد صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

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ويأتي أداء القسم القانوني استناداً إلى أحكام المادَّة 6 من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم 80 لسنة 2023م.