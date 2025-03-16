الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون مع أهلنا في غزة تحت كل الظروف

وقالت الهيئة إنها لم تتوان عن القيام بدورها الإغاثي من خلال التنسيق المستمر مع المتبرعين وإيصال تبرعاتهم للأهل في غزة.
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