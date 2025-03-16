 
الأحد 2025-03-16 09:50 م
 




            

        








    

        

        

            الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون مع أهلنا في غزة تحت كل الظروف
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
            
                

                    الهيئة الخيرية الهاشمية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        08:39 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 111125 وجبة إفطار صائم في قطاع غزة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وفق بيان للهيئة اليوم الأحد.
اضافة اعلان

وقالت الهيئة إنها لم تتوان عن القيام بدورها الإغاثي من خلال التنسيق المستمر مع المتبرعين وإيصال تبرعاتهم للأهل في غزة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            فن ومشاهير
                        
                        
                            وفاة فنان عربي شهير- صورة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العيسوي
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            العيسوي يعزي آل أبو خلف
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            إسرائيل: لن نسمح بإطلاق النار من لبنان وسنرد بقوة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            نتنياهو: قررت إقالة رئيس الشاباك
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارادة ملكية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إرادة ملكية بالنوايسة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون مع أهلنا في غزة تحت كل الظروف
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                صورة عامة للعاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            وزارة العمل: أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سيتم مخالفته بغرامة 800 دينار
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة