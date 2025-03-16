الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون مع أهلنا في غزة تحت كل الظروف

الوكيل الإخباري- وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 111125 وجبة إفطار صائم في قطاع غزة في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وفق بيان للهيئة اليوم الأحد.

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