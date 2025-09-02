الهيئة الخيرية تواصل توزيع الخبز في شمال وجنوب قطاع غزة

11:09 ص

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، إنها مستمرة، بالتعاون مع لجنة المناصرة، في توزيع الوجبات الساخنة في شمال وجنوب قطاع غزة، إلى جانب الخبز. اضافة اعلان





وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهلنا في القطاع.