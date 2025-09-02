الثلاثاء 2025-09-02 12:36 م
 

الهيئة الخيرية تواصل توزيع الخبز في شمال وجنوب قطاع غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزع الخبز على فلسطينيين في قطاع غزة
توزيع الخبز على فلسطينيين في قطاع غزة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، إنها مستمرة، بالتعاون مع لجنة المناصرة، في توزيع الوجبات الساخنة في شمال وجنوب قطاع غزة، إلى جانب الخبز.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهلنا في القطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاملة هبة محمد خليل

أخبار محلية عاملة نظافة في مستشفيات البشير تضرب أروع الأمثلة في الأمانة

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة : تغيير المواعيد للمرضى مراجعي المستشفيات

الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير

فلسطين الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير

إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى

فلسطين إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى

لاالاالا

منوعات فيلم وثائقي جديد يكشف لقطات نادرة للأميرين ويليام وهاري

5قفف

المرأة والجمال من الصيف إلى الخريف: ألوان شعر دافئة

عجلون: الغابات الكثيفة الوجهة المفضلة للمتنزهين وهواة الاسترخاء

أخبار محلية عجلون: الغابات الكثيفة الوجهة المفضلة للمتنزهين وهواة الاسترخاء

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته السلوفينية



 
 





الأكثر مشاهدة