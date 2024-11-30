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الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين الإداري والمالي لعام 2023

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمّان
السبت، 30-11-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أقرّت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان، اليوم السبت، خلال اجتماعها السنوي العادي الثامن عشر، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلس إدارتها لعام 2023.

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وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، خلال الاجتماع، أن أولوية مجلس الإدارة هي خدمة أعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، مشيرًا إلى أن الغرفة تواصل جهودها لدعم تطوير بيئة الأعمال في العاصمة عمّان.


وأشار إلى أن الغرفة أجرت تحديثات تكنولوجية عديدة على مجمل الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها وللقطاعين التجاري والخدمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ودعم المستثمر المحلي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.


وبيّن أن مجلس الإدارة يعمل بروح الفريق الواحد لخدمة القطاعين التجاري والخدمي في العاصمة عمّان، وتسهيل أعمالهما، ومتابعة كل قضاياهما مع مختلف الجهات والعمل على حلها.

 
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