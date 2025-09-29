امانة عمان تنظم ندوة طبية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

08:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747942 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، رعى نائبه المهندس زياد الريحاني، مساء اليوم الاثنين، الندوة الطبية التوعوية التي نظمتها أمانة عمّان الكبرى بعنوان "حياة بلا تدخين.. قلب سليم" ، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وذلك بالتعاون مع نقابة اختصاصي المختبرات الطبية اضافة اعلان





وهدفت الندوة، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، وشارك فيها نخبة من الأطباء والشركاء الوطنيين، الى تسليط الضوء على أمراض القلب وعلاقتها المباشرة بالتدخين، والتأكيد على أهمية الوقاية والوعي الصحي في حماية المجتمع من هذه الأمراض



وقال الريحاني أن الاحتفال باليوم العالمي للقلب يجمع القلوب على رسالة واحدة هي حماية صحة الإنسان، مشيرا إلى أن اختيار شعار "حياة بلا تدخين.. قلب سليم" يجسد التزام الامانة برؤيتها في جعل عمان مدينة صحية وخالية من التدخين



وأكد أن صحة القلب مفتاح لحياة أطول وأجمل، وأن مواجهة التدخين واجب وطني ومجتمعي يتطلب تكاتف جميع المؤسسات لحماية الأجيال القادمة



وقدم أخصائي القلب والشرايين الفريق البروفيسور الدكتور يوسف القسوس محاضرة بعنوان "التدخين وأمراض القلب حقائق يجب أن تعرفها"، استعرض خلالها المخاطر الصحية للتدخين باعتباره العامل الأخطر المسبب لأمراض القلب والسكتات الدماغية، مؤكدا ان مكافحته مسؤولية وطنية مشتركة تستدعي سياسات صارمة وجهوداً مجتمعية مستمرة



كما استعرض نقيب اختصاصي المختبرات الطبية الدكتور بشار القسوس في محاضرة بعنوان "الفحوصات الطبية كدرع واق"، أهمية الفحوصات الوقائية والتشخيصية سواء الروتينية أو المتقدمة في الكشف المبكر عن أمراض القلب والشرايين



من جانبها، أشارت العضو المؤسس لجمعية "لا للتدخين" الدكتورة لاريسا الور الى خطورة السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ الحديثة، موضحة أنها ليست بديلا آمنا كما يروج لها، بل تحتوي نسب نيكوتين تعادل تدخين علبتي سجائر تقليدية، مما يلحق ضررا مباشرا بصحة القلب ويزيد من فرص الإدمان لدى الشباب



وأكد نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في الامانة الدكتور يسار الخيطان ، ان هذه الندوة تعكس دور أمانة عمان كشريك وطني في تعزيز الصحة العامة، مشيرا إلى أن الوقاية من أمراض القلب تمثل خطوة أساسية لبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية



وعلى هامش الندوة تم توفير مجموعة من الفحوصات الطبية المجانية للمشاركين.



وفي الختام قدم الريحاني الدروع التكريمية للمتحدثين والجهات الداعمة تقديرا لمساهمتهم في إنجاح الندوة الطبية الهادفة