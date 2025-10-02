فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن هذه المنطقة -تفاصيل

المناطق المتأثرة: الريشة
سبب الفصل: اعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة الكهربائية
-
