امتحان مفاضلة لطلبة الثانوية العامة العربية اليوم

08:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702171 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت، امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2024-2025. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتقدم للامتحان الذي يبدأ في تمام الساعة الـ10 صباحا، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة 12 ظهرا، 373 طالبا وطالبة، ويعقد في الجامعة الأردنية.



ويغطي امتحان المفاضلة المواد العلمية: "الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والرياضيات".



ولفتت الوزارة الى أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية يكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مبينة أن الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.



وأكدت الوزارة أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـة المفعول أو جواز سفر، كما يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة منه.