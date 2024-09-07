امتحان مفاضلة لطلبة الثانوية العامة العربية اليوم

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتقدم للامتحان الذي يبدأ في تمام الساعة الـ10 صباحا، ويستمر لمدة ساعتين حتى الساعة 12 ظهرا، 373 طالبا وطالبة، ويعقد في الجامعة الأردنية.
ويغطي امتحان المفاضلة المواد العلمية: "الفيزياء، الكيمياء، الأحياء والرياضيات".
ولفتت الوزارة الى أن الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية يكون من خلال البوابة الشمالية فقط، مبينة أن الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.
وأكدت الوزارة أنه على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـة المفعول أو جواز سفر، كما يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة علمية أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان، ويجب عليه إحضار آلة حاسبة بسيطة للعمليات الحسابية البسيطة وبخلاف ذلك سيتم سحب الآلة منه.
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