انتهاء العطلة القضائية والمحاكم تباشر أعمالها الاثنين

الوكيل الإخباري-   تبدأ الكوادر القضائية في جميع محاكم المملكة أعمالها يوم غد الاثنين، حيث ستباشر النظر بالقضايا بعد انتهاء العطلة القضائية اليوم الأحد.

وحدد مجلس نقابة المحامين العطلة القضائية إبتداءً من صباح الأربعاء الموافق 16 / 7 / 2025 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 31 / 8 / 2025.

 
 
