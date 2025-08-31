انتهاء العطلة القضائية والمحاكم تباشر أعمالها الاثنين

وحدد مجلس نقابة المحامين العطلة القضائية إبتداءً من صباح الأربعاء الموافق 16 / 7 / 2025 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 31 / 8 / 2025.
