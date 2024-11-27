انطلاق أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في البحر الميت اليوم

وبدأت الأحد الماضي، الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ16 للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السادس للمياه، المقرر انطلاقهما الأربعاء، تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وبحسب بيان لوزارة المياه والري، افتتح الأمين العام للوزارة جهاد المحاميد، الجلسة الأولى الخاصة بالاجتماع التحضيري الـ23 للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه.
وقال المحاميد إن الجلسة ناقشت بنودا متعلقة بمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى تقديم عروض من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ومنظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، والمعهد الدولي لإدارة المياه.
وأضاف أن الجلسة بحثت تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في دول عربية، ونتائج المؤشرات المدرجة ضمن الهدف السادس، والتحضيرات العربية للمنتديات العالمية للمياه، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، إضافة إلى المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء.
وأوضح البيان أن اللجنة الفنية عقدت اجتماعاتها على مدى 3 أيام، تم خلالها مناقشة بنود إضافية متضمنة تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وتطوير قطاع المياه الفلسطيني، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوض دجلة والفرات والتشريعات والقوانين الناظمة لقطاع الموارد المائية.
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