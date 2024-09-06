انطلاق البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك بالعقبة

وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية، محمد المغربي، إن البطولة يشارك فيها أكثر من 25 صيادًا محترفًا يمثلون دول البحرين والسعودية والكويت ومصر، بالإضافة إلى الأردن، وهي البطولة العربية الثانية التي تقام في العقبة.
وأكد المغربي أن الصيادين سيعودون بالأسماك في الفترة المسائية وسيتم وزنها وتوثيق ما جمعه كل صياد، وسيتم عرضها في سوق خاصة للأسماك لمشاهدتها من قبل زوار العقبة وهواة الصيد في المدينة. وتختتم البطولة مساء السبت في حفل سيتم من خلاله تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة وكافة المشاركين في البطولة ورؤساء الوفود العربية.
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