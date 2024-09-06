انطلاق البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك بالعقبة

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الوكيل الإخباري- انطلقت في خليج العقبة، اليوم الجمعة، البطولة العربية الثانية المفتوحة لصيد الأسماك بمشاركة 10 فرق عربية، بالإضافة إلى بطولة اليوبيل الفضي المفتوحة لصيد الأسماك والتي يشارك فيها 35 فريقًا محليًا. تنظم البطولة الاتحاد الملكي للرياضات البحرية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ. اضافة اعلان





وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية، محمد المغربي، إن البطولة يشارك فيها أكثر من 25 صيادًا محترفًا يمثلون دول البحرين والسعودية والكويت ومصر، بالإضافة إلى الأردن، وهي البطولة العربية الثانية التي تقام في العقبة.



وأكد المغربي أن الصيادين سيعودون بالأسماك في الفترة المسائية وسيتم وزنها وتوثيق ما جمعه كل صياد، وسيتم عرضها في سوق خاصة للأسماك لمشاهدتها من قبل زوار العقبة وهواة الصيد في المدينة. وتختتم البطولة مساء السبت في حفل سيتم من خلاله تكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة وكافة المشاركين في البطولة ورؤساء الوفود العربية.