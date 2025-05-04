انطلاق مهرجان المسرح المدرسي العربي في دورته الثانية

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الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأحد، حفل افتتاح مهرجان المسرح المدرسي العربي الثاني الذي نظمته الوزارة في المركز الثقافي الملكي. اضافة اعلان





وقال الدكتور العجارمة خلال الافتتاح الذي حضره سفير دولة الكويت، الشيخ فهد المري، وسفير سلطنة عُمان الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، وأمين عام هيئة المسرح العربي اسماعيل عبدالله، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، إن الدورة الأولى التي أُقيمت في عمان العام الماضي كانت تجربة مضيئة، أسّست لعلاقات ثقافية وتربوية، كان لها الأثر العميق بين أبنائنا الطلبة ومؤسساتنا التربوية في مختلف الأقطار العربية.



وأضاف أننا نلتقي اليوم من جديد لنواصل هذا الحدث في دورته الثانية مستلهمين من المسرح المدرسي، رسالته التربوية الخالدة في بناء الوعي لدى أبنائنا الطلبة، ليكونوا قادرين على التعبير عن مكنونات ذواتهم، ومنفتحين على قضايا أوطانهم وأمتهم، حاملين رسالة المحبة والسلام.



وأكد الدكتور العجارمة أن الوزارة تولي النشاطات الفنية بشكل عام والمسرح بشكل خاص الاهتمام والرعاية لما له دور المهم في تعزيز شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم وإكسابهم المعرفة الأكاديمية، باعتباره بيئة مهمة لتنمية المتعلم من الجوانب العقلية والعاطفية والجمالية واللغوية والثقافية.