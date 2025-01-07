 
الثلاثاء 2025-01-07 08:22 م
 

بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية للعاطلين عن العمل في الطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
الثلاثاء، 07-01-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، مع مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة بكر الرعود، آليات تنفيذ اتفاقية التعاون بين الطرفين حول تدريب الباحثين عن العمل لغايات التشغيل.
وبين الحوامدة أن المجلس وقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية رسمية معنية في الطفيلة، لتدريب الشباب الباحثين عن العمل، ضمن خطة المجلس للحد من نسب البطالة بين الشباب، إذ يعمل المجلس على تدريب 1000 شاب وشابة خلال العام الحالي.

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وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني تتضمن استغلال الإمكانيات المتاحة للطرفين من بنية تحتية وكوادر متخصصة وتجهيزات تعليمية، والتعاون في تسويق البرامج والدورات التدريبية المشتركة واستقطاب المتدربين، إذ سيتم وفق الاتفاقية صرف منح مالية شهرية للملتحقين بالبرامج التدريبية.

 
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