بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية للعاطلين عن العمل في الطفيلة

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، مع مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة بكر الرعود، آليات تنفيذ اتفاقية التعاون بين الطرفين حول تدريب الباحثين عن العمل لغايات التشغيل.

وبين الحوامدة أن المجلس وقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية رسمية معنية في الطفيلة، لتدريب الشباب الباحثين عن العمل، ضمن خطة المجلس للحد من نسب البطالة بين الشباب، إذ يعمل المجلس على تدريب 1000 شاب وشابة خلال العام الحالي.

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