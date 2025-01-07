بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية للعاطلين عن العمل في الطفيلة

وبين الحوامدة أن المجلس وقع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية رسمية معنية في الطفيلة، لتدريب الشباب الباحثين عن العمل، ضمن خطة المجلس للحد من نسب البطالة بين الشباب، إذ يعمل المجلس على تدريب 1000 شاب وشابة خلال العام الحالي.
وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني تتضمن استغلال الإمكانيات المتاحة للطرفين من بنية تحتية وكوادر متخصصة وتجهيزات تعليمية، والتعاون في تسويق البرامج والدورات التدريبية المشتركة واستقطاب المتدربين، إذ سيتم وفق الاتفاقية صرف منح مالية شهرية للملتحقين بالبرامج التدريبية.
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