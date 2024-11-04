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بحث آلية تطبيق نظام الفوترة للأطباء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في نقابة الأطباء اليوم نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك لتسهيل إجراءات انضمام أعضاء نقابة الأطباء الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني ووضع الآليات التي تمكنهم من توفيق أوضاعهم الضريبية قانونيا.

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وأبدى أبو علي استعداد الدائرة لتقديم كل أنواع الدعم اللازمة التي تمكن الأطباء من التسجيل بنظام الفوترة الوطني وكذلك تسهيل إجراءات تقديم اقراراتهم الضريبية. 


وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان التفاهمات التي تمت بين الدائرة وجميع القطاعات جاءت لتحديد الآليات والإجراءات المناسبة لتنفيذ احكام نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتعليمات الصادرة بموجبه بما يتوافق مع طبيعة تلك القطاعات علما بانه لم يتم استثناء أي قطاع من تلك القطاعات.


من ناحيته أبدى الزعبي ترحيبه بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لما فيه مصلحة أعضاء نقابة الأطباء وحل أي مشاكل تواجههم في جميع المجالات.

 
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