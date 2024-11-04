بحث آلية تطبيق نظام الفوترة للأطباء

وأبدى أبو علي استعداد الدائرة لتقديم كل أنواع الدعم اللازمة التي تمكن الأطباء من التسجيل بنظام الفوترة الوطني وكذلك تسهيل إجراءات تقديم اقراراتهم الضريبية.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان التفاهمات التي تمت بين الدائرة وجميع القطاعات جاءت لتحديد الآليات والإجراءات المناسبة لتنفيذ احكام نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتعليمات الصادرة بموجبه بما يتوافق مع طبيعة تلك القطاعات علما بانه لم يتم استثناء أي قطاع من تلك القطاعات.
من ناحيته أبدى الزعبي ترحيبه بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لما فيه مصلحة أعضاء نقابة الأطباء وحل أي مشاكل تواجههم في جميع المجالات.
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