الأربعاء 2025-04-23 09:41 ص
 

بحث أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات

محافظة البلقاء - أرشيفية
محافظة البلقاء - أرشيفية
 
الأربعاء، 23-04-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-  بحث النائبان دينا البشير والدكتور سليمان الخرابشة، مع رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة مساء أمس، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات.اضافة اعلان


وعرض العواملة، أبرز المعيقات التي تتمثل في تأخير صرف المخصصات المالية حتى نهاية السنة المالية، ما يؤدي إلى تراكم الديون وعدم استغلال هذه المخصصات.

وأشار إلى الارتفاع في كلف الدراسات الفنية للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الأشغال، إلى جانب التأخير في طرح العطاءات وتعطل صرف مستحقات المقاولين.

بدورها، أكدت البشير، ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المرتبطة بعمل المجالس، وتفعيل التنسيق بين الوزارات ومجالس المحافظات لتسريع تنفيذ المشاريع.

من جانبه، أكد الخرابشة، أهمية تعديل التشريعات الناظمة لعمل المجالس بما يمنحها مزيدًا من الصلاحيات، مشيرًا إلى أن مركزية القرار تعرقل فاعلية مجالس المحافظات.

وأكد النائبان خلال اللقاء دعمهما الكامل لمجالس المحافظات، وأنهما سيعملان على طرح هذه التحديات ومطالب المجالس تحت قبة البرلمان وأمام الوزراء، والعمل على تعديل التشريعات بما يمنح مجالس المحافظات صلاحيات أوسع تمكنها من أداء دورها بشكل أفضل في إدارة الشأن التنموي.
 
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