بعد 33 عاماً.. رئيس بلدية ناعور يُحقق حلمه ويجتاز امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري- نجح رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة في تحقيق حلمه، بالنجاح في الثانوية العامة بمعدل 81.1، بعد 33 عاماً من المحاولة .



وقال المساعفة لـ "الوكيل الإخباري" إنه لا يؤمن بعائق العُمر امام الطموح، حيث انه استمر بالاصرار لاجتياز الثانوية العامة بنجاح أسوة بأبناءه الخمس وزوجته ، وهو ما حصل عليه يوم الخميس الماضي بمعدل 81% بالفرع الأدبي.



وبين انه يرغب بتحقيق حلمه بدراسة تخصص القانون في الجامعة، مشيرا إلى انه يتطلع لدراسة الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص.



وأوضح المساعفة (54 عاماً) أنه قرر دراسة البكالوريوس بالرغم من حصوله على منصب رئيس بلدية ، ايماناً منه على اهمية الشهادة الجامعية في دعم مسيرته بالعمل العام وفقاً لحديثه لـ "الوكيل الإخباري" .