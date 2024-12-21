بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت، إغلاق شارع عمان للصيانة وإتمام أعمال التعبيد.

وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، إنه جرى إغلاق شارع عمان من منطقة التقائه مع شارع بغداد / إشارة برده وحتى ميدان الشهيد معاذ الكساسبة منذ اليوم السبت.

اضافة اعلان