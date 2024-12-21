بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، إنه جرى إغلاق شارع عمان من منطقة التقائه مع شارع بغداد / إشارة برده وحتى ميدان الشهيد معاذ الكساسبة منذ اليوم السبت.
وأوضحت البلدية، أن الإغلاق يأتي لتمكين كوادرها من اتمام أعمال التعبيد في الشارع وذلك اعتباراً من اليوم.
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