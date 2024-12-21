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بلدية إربد تعلن إغلاق شارع عمان

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 10:54 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت، إغلاق شارع عمان للصيانة وإتمام أعمال التعبيد.
وقالت البلدية في بيانٍ صحفي، إنه جرى إغلاق شارع عمان من منطقة التقائه مع شارع بغداد / إشارة برده وحتى ميدان الشهيد معاذ الكساسبة منذ اليوم السبت.

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وأوضحت البلدية، أن الإغلاق يأتي لتمكين كوادرها من اتمام أعمال التعبيد في الشارع وذلك اعتباراً من اليوم.

 
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