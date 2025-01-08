بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إعادة فتح سوق الجمعة الشعبي في مادبا بنفس الموقع القديم شرقي المدينة، مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين والتجار.

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وقال الرواجيح في تصريح اليوم الأربعاء، إن قرار المجلس البلدي جاء بفتح السوق مؤقتا ولمدة شهر فقط من الثالثة عصرا يوم الخميس ولغاية يوم الجمعة الثالثة عصرا.



وأشار إلى أن البلدية ستعمل على إدارة وتشغيل السوق بالتعاون مع مؤسسات الحكم المحلي في مادبا وبإشراف مباشر من قبل أجهزة الدائرة الصحية في البلدية.