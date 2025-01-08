بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي

وقال الرواجيح في تصريح اليوم الأربعاء، إن قرار المجلس البلدي جاء بفتح السوق مؤقتا ولمدة شهر فقط من الثالثة عصرا يوم الخميس ولغاية يوم الجمعة الثالثة عصرا.
وأشار إلى أن البلدية ستعمل على إدارة وتشغيل السوق بالتعاون مع مؤسسات الحكم المحلي في مادبا وبإشراف مباشر من قبل أجهزة الدائرة الصحية في البلدية.
وكانت بلدية مادبا قررت إغلاق السوق بعد انتهاء عقد تشغيله، والتحضير لإجراءات فتح سوق شعبي بحلة جديدة بالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، وبما يعالج سلبيات السوق القديم.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء
-
الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني
-
"أوقاف الكورة" جهزت 32 مركزا شتويا لتحفيظ القرآن
-
بلدية إربد تنجز أجزاء واسعة من شارع عمان
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
لماذا ارتفعت اسعار الدجاج بالاردن ؟ وهذا موعد عودتها لمعدلاتها
-
فتح باب التقدم لمنحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير باليرموك
-
إطلاق جائزة لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية