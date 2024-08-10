بمناسبة مولد الأميرة إيمان.. الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة

وجرى توزيع الذبائح بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة حسب الأسس المعتمدة، كما تم تخصيص حصص لمراكز إيواء الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز الأحداث.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، قاما بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، بتقديم عقيقة اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة.
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