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بمناسبة مولد الأميرة إيمان.. الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة

العائلة الهاشمية مع الأميرة إيمان
العائلة الهاشمية مع الأميرة إيمان




 

السبت، 10-08-2024 07:06 م

الوكيل الإخباري-   وزع الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة، في مختلف مناطق المملكة، بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.


‎وجرى توزيع الذبائح بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة حسب الأسس المعتمدة، كما تم تخصيص حصص لمراكز إيواء الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز الأحداث.


‎وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، قاما بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، بتقديم عقيقة اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة.

gnews

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