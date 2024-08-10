بمناسبة مولد الأميرة إيمان.. الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة

الوكيل الإخباري- وزع الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة، في مختلف مناطق المملكة، بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبدالله الثاني.



‎وجرى توزيع الذبائح بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة حسب الأسس المعتمدة، كما تم تخصيص حصص لمراكز إيواء الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز الأحداث.