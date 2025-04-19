بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

الوكيل الإخباري- أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني، التي انطلقت اليوم السبت، تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي وضعت إصلاح قطاع الجمعيات ضمن أولويات محور التمكين.

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