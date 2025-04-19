بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

وخلال تفقدها غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، المعنية بالإشراف على سير الانتخابات، أوضحت بني مصطفى أن هذه الانتخابات تُعقد لأول مرة بموجب نظام الاتحادات الجديد لعام 2024، وتُجرى بشكل متزامن في جميع محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن من أبرز مخرجاتها سيكون تشكيل رئاسة اتحاد جديد على مستوى وطني.
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