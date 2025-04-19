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بني مصطفى : انتخابات الاتحادات الخيرية تنطلق بإطار إصلاحي شامل

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
السبت، 19-04-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري-   أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن انتخابات اتحادات الجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني، التي انطلقت اليوم السبت، تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي وضعت إصلاح قطاع الجمعيات ضمن أولويات محور التمكين.

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وخلال تفقدها غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، المعنية بالإشراف على سير الانتخابات، أوضحت بني مصطفى أن هذه الانتخابات تُعقد لأول مرة بموجب نظام الاتحادات الجديد لعام 2024، وتُجرى بشكل متزامن في جميع محافظات المملكة، مشيرةً إلى أن من أبرز مخرجاتها سيكون تشكيل رئاسة اتحاد جديد على مستوى وطني.

 
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