بني مصطفى تُكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم في مثابة دار الإيمان للأيتام

وقالت بني مصطفى خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة عمّان، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المثابة الدكتور صديق الحسيني، إن مبادرات مثابة دار الإيمان ترتبط بالجوانب التربوية والأخلاقية والوطنية، كما تنعكس على سلوكيات الأطفال من الأيتام وفاقدي السند الأسري، لمواصلتهم مسيرة حياتهم بكل عزيمة بعد خروجهم من الدار، مشيرة إلى أن البعد الديني والتركيز عليه في دور رعاية وإيواء الأيتام يأتي ضمن منهج ورسالة ورؤية وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت، أن زرع القيم الإسلامية في الأطفال له أثر إيجابي كبير على الأطفال المنتفعين مع تسليحهم بالعلم والمعرفة والمهارات الحياتية، موضحة أن الوزارة تحرص على إيجاد بيئة صحية آمنة ومستقرة لمتلقي الرعاية، إذ يتم في مؤسسة الحسين الاجتماعية ودور الرعاية للذكور والإناث التابعة للوزارة تقديم برامج متعددة ومتنوعة تسهم في تربيتهم وتنشئتهم على القيم الإسلامية والموروث الاجتماعي السليم من عادات وأخلاق كريمة.
ويُشرف على متلقي الخدمة، طواقم متعددة من أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين بالإضافة إلى وعاظ وواعظات، وتدريبهم على مهارات الحياة المختلفة لتمكنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع.
بدوره، قال مدير عام مثابة دار الإيمان، إن المثابة تأسست عام 1994 وتهدف إلى مساعدة الأطفال الذين هم بحاجه للرعاية، وممن فقدوا الرعاية الأسرية لأي سبب كان، وضمن أجواء أقرب ما تكون إلى الأجواء العائلية، مشيرا إلى أن الفئات العمرية المستهدفة من الأيتام هم من (عمر 5 - 18 سنوات) من الذكور والإناث، حيث تخرج منها عشرات المنتفعين.
