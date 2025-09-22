بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

12:33 م

الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات إلى ضرورة الاطلاع على الجهات المعتمدة والمحدثة في البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.ssc.gov.jo/takseet/





وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة قيام المتقاعد الراغب بالاستفادة من برنامج تقسيط بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع من فروع المؤسسة إليه، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من القيام بعملية الشراء ضمن البرنامج.



وأوضحت المؤسسة أن كل من المتقاعد أو الأرملة أو الوالدين الأردنيين المستحقين لحصة والمقيمين داخل المملكة يمكنهم الاستفادة من البرنامج بحد يصل إلى ضعفي الراتب التقاعدي أو الحصة المستحقة، وبسقف أعلى (2000) دينار.



