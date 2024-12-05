 
الخميس 2024-12-05 06:39 م
 

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الخميس، 05-12-2024 06:23 م
الوكيل الإخباري-   اختتمت اللجنة القنصلية الأردنية المغربية أعمال دورتها الأولى التي عقدت في مدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي، برئاسة مدیر مديرية العمليات والشؤون القنصلية والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة، ومدیر مدیرية الشؤون القنصلية والاجتماعية في وزارة الخارجية المغربية السفير فؤاد القدميري.اضافة اعلان


وبحثت اللجنة عديد القضايا والأمور القنصلية التي تهم البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون في المجالين القانوني والقضائي، والتعاون في مجال رقمنة الخدمات القنصلية وتبادل الخبرات، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات في البلدين، إضافة إلى إجراءات عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن والمغرب.

واتفقت اللجنة على عقد دورتها الثانية في العاصمة الأردنية عمّان، على أن يتم تحديد موعد عقدها لاحقاً.

كما حضر أعمال اللجنة ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والأمن العام في البلدین والسفارة الأردنية في الرباط.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

امطار

الطقس مواقع مختصة بالطقس تتوقع تأثر المنطقة بمنخفض جوي منتصف الشهر الحالي

علم مصر

عربي ودولي مصر تدعو لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإغاثة غزة

رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي

أخبار محلية رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي تعقد مؤتمرها في عمان

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تسويات ضريبية لـ 79 شركةً ومكلَّفاً

مستشفى

أخبار محلية الأردن .. تعليمات لشمول العاملين في أيِّ شركة بالتأمين الصحِّي المدني

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م



 




الأكثر مشاهدة