بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

06:23 م

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الوكيل الإخباري- اختتمت اللجنة القنصلية الأردنية المغربية أعمال دورتها الأولى التي عقدت في مدينة الرباط خلال الأسبوع الماضي، برئاسة مدیر مديرية العمليات والشؤون القنصلية والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة، ومدیر مدیرية الشؤون القنصلية والاجتماعية في وزارة الخارجية المغربية السفير فؤاد القدميري. اضافة اعلان





وبحثت اللجنة عديد القضايا والأمور القنصلية التي تهم البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون في المجالين القانوني والقضائي، والتعاون في مجال رقمنة الخدمات القنصلية وتبادل الخبرات، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات في البلدين، إضافة إلى إجراءات عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن والمغرب.



واتفقت اللجنة على عقد دورتها الثانية في العاصمة الأردنية عمّان، على أن يتم تحديد موعد عقدها لاحقاً.



كما حضر أعمال اللجنة ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والأمن العام في البلدین والسفارة الأردنية في الرباط.