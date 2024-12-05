بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وبحثت اللجنة عديد القضايا والأمور القنصلية التي تهم البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون في المجالين القانوني والقضائي، والتعاون في مجال رقمنة الخدمات القنصلية وتبادل الخبرات، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات في البلدين، إضافة إلى إجراءات عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن والمغرب.
واتفقت اللجنة على عقد دورتها الثانية في العاصمة الأردنية عمّان، على أن يتم تحديد موعد عقدها لاحقاً.
كما حضر أعمال اللجنة ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والأمن العام في البلدین والسفارة الأردنية في الرباط.
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