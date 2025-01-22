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تأسيس مجلس أعمال أردني جورجي

مجلس أعمال أردني جورجي
مجلس أعمال أردني جورجي
الأربعاء، 22-01-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   اتفق رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، وسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة أرتشيل دزولياشفيلي، على تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

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وأكد الطباع خلال لقائه السفير الجورجي اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما ينعكس على حجم مبادلاتهما التجارية التي ما زالت أرقامها متواضعة.


وبحسب بيان للجمعية، دعا الطباع إلى بناء شراكات استثمارية واقتصادية بين البلدين، لا سيما بقطاعات السياحة والزراعة والصحة والطاقة والشحن، مشيرا لدور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لدى البلدين للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.

 
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