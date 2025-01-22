تأسيس مجلس أعمال أردني جورجي

الوكيل الإخباري- اتفق رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، وسفير جمهورية جورجيا لدى المملكة أرتشيل دزولياشفيلي، على تأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

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وأكد الطباع خلال لقائه السفير الجورجي اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما ينعكس على حجم مبادلاتهما التجارية التي ما زالت أرقامها متواضعة.