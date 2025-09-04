تدهور وانقلاب تريلا مابعد محطة رأس النقب الأمنية

وقالت الدوريات الخارجية : " دورياتنا بالموقع للدلالة والارشاد لحين إزالة العوائق عن الطريق".
-
أخبار متعلقة
-
أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء
-
الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية
-
وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة
-
عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة
-
واشنطن ترشّح جيم هولتسنايدر سفيرًا للولايات المتحدة في الأردن
-
اعلان صادر عن جامعة آل البيت
-
البلقاء التطبيقية تنعى أحد طلبتها
-
الصفدي يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم