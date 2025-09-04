الخميس 2025-09-04 12:15 م
 

تدهور وانقلاب تريلا مابعد محطة رأس النقب الأمنية

الخميس، 04-09-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تتعامل  الدوريات الخارجية مع حادث تدهور وانقلاب تريلا محملة بالرمل وسقوط الحمولة على الشارع العام مابعد محطة رأس النقب الأمنية بحوالي ٣ كم باتجاه العقبة ويوجد إعاقة للمسرب الأيمن بإتجاه معان.

وقالت الدوريات الخارجية : " دورياتنا بالموقع للدلالة والارشاد لحين إزالة العوائق عن الطريق".

 
 
