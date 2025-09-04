تدهور وانقلاب تريلا مابعد محطة رأس النقب الأمنية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تتعامل الدوريات الخارجية مع حادث تدهور وانقلاب تريلا محملة بالرمل وسقوط الحمولة على الشارع العام مابعد محطة رأس النقب الأمنية بحوالي ٣ كم باتجاه العقبة ويوجد إعاقة للمسرب الأيمن بإتجاه معان.

