ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب

ويؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الاثنين، في مستهل ولاية ثانية مضطربة لمدة أربع سنوات والتي تعهد بأن يقوم خلالها بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية وترحيل ملايين المهاجرين والانتقام من خصومه السياسيين وتغيير دور واشنطن على الساحة العالمية.
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