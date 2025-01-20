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ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في البيت الأبيض
الإثنين، 20-01-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   وصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن إلى الكونغرس الأميركي لبدء مراسم التنصيب.

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ويؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الاثنين، في مستهل ولاية ثانية مضطربة لمدة أربع سنوات والتي تعهد بأن يقوم خلالها بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية وترحيل ملايين المهاجرين والانتقام من خصومه السياسيين وتغيير دور واشنطن على الساحة العالمية.

 
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