تشكيل لجان فرعية لانتخابات نقابة الصحفيين

وضمت اللجنة الأولى، الزميل مصطفى خريسات رئيسًا والزميلين عبدالله ربيحات وناديه عقل أعضاء، فيما ضمت اللجنة الثانية الزميل ماجد الأمير رئيسًا والزميلين عمر محارمة ورياض منصور أعضاء، وضمت الثالثة الزميل الدكتور صلاح العبادي رئيسًا والزميلين الدكتور أحمد الحياري ورنده حتاملة أعضاء.
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