تشكيل لجان فرعية لانتخابات نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- قررت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمد حسن التل وعضوية الزملاء، معتمد الجوازنه والدكتور صلاح العبادي وماجد الأمير ومصطفى خريسات، تشكيل ثلاث لجان فرعية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات التي ستجري يوم الجمعة 18 الشهر الجاري.

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