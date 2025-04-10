الخميس 2025-04-10 05:57 م
 

تشكيل لجان فرعية لانتخابات نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
 
الخميس، 10-04-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-    قررت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمد حسن التل وعضوية الزملاء، معتمد الجوازنه والدكتور صلاح العبادي وماجد الأمير ومصطفى خريسات، تشكيل ثلاث لجان فرعية للمشاركة في الإشراف على الانتخابات التي ستجري يوم الجمعة 18 الشهر الجاري.

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وضمت اللجنة الأولى، الزميل مصطفى خريسات رئيسًا والزميلين عبدالله ربيحات وناديه عقل أعضاء، فيما ضمت اللجنة الثانية الزميل ماجد الأمير رئيسًا والزميلين عمر محارمة ورياض منصور أعضاء، وضمت الثالثة الزميل الدكتور صلاح العبادي رئيسًا والزميلين الدكتور أحمد الحياري ورنده حتاملة أعضاء.

 
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