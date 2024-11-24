تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار بالرابية والسلاح المستخدم بالاعتداء

وأضاف المومني أن حالة رجال الأمن العام "الصحية" متوسطة، وهم حاليا في المستشفى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء زار رجال الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية.
وبين أن حادثة إطلاق النار في الرابية نُفذت بسلاح أوتوماتيكي.
وأوضح أن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.
وتابع المومني" المطلوب إعلاء حالة الوعي الوطني من المواطنين كافة والقوى السياسية والقوى الحزبية المختلفة، علينا أن ندرك اللحظة الأمنية التي يعيشها الإقليم ونحن في الأردن نحاول أن نحصن بلدنا من هذه الأخطار وعلينا أن نلتف حول القيادة والوطن والعلم والجيش".
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