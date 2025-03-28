تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي اعتبارا من الأحد المقبل

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، عن أن بدء سريان قرار تمديد ساعات العمل في معبر "وادي عربة الجنوبي " سيبدأ الأحد المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحركة السياحية تزامنًا مع موسم العيد وتسهيل تنقل المسافرين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. اضافة اعلان





وأوضح، بأنه جرى الاتفاق على تمديد ساعات العمل لمدة ساعتين إضافيتين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وكذلك الثلاثاء الأول من نيسان المقبل، حيث سيجري استقبال المسافرين القادمين إلى معبر وادي عربة الجنوبي حتى الساعة 22:00 وستكون مغادرة المسافرين المملكة حتى الساعة 20:00.



وأكد الحاج حسن، أن السلطة تتابع عن كثب أعداد المسافرين، مشيرًا إلى أنه في حال زيادة أعداد المغادرين من المعبر، سيجري النظر في تمديد ساعات العمل الإضافية وفقًا للحاجة، مع إبلاغ الجهات المختصة بأي تغييرات تطرأ في حينها.



وأشار إلى أن فترة عيد الفطر المبارك تشكل موسمًا سياحيًا نشطًا، حيث تستقطب العقبة أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها ومنها فلسطين، ما يعزز الحركة الاقتصادية ويزيد الطلب على الخدمات السياحية والفندقية.



وأكد الحاج حسن، أن السلطة تعمل على توفير بيئة سياحية جاذبة ومريحة، من خلال تسهيل إجراءات العبور وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.



وشدد على أن هذا القرار يأتي في إطار حرص سلطة العقبة على دعم القطاع السياحي والتجاري، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.



ولفت حمزة الحاج حسن إلى جولة رئيس سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز على معبر وادي عربة الجنوبي، مؤكداً أن هذه الزيارات الميدانية المتواصلة تعكس الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للزوار والسياح.



وأشار إلى أهمية التوجيهات التي أصدرها الفايز خلال زيارته الأخيرة إلى معبر وادي عربة الجنوبي لتسهيل إجراءات العبور وتقليل الازدحام، خصوصًا خلال فترة الأعياد، مما يسهم بتعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية مميزة.

