تمرين وهمي لاختبار جاهزية قطاع الكهرباء في الظروف الجوية

جاء ذلك خلال المشاركة بتمرين وهمي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، والذي هدف إلى ضمان إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين في مختلف الظروف.
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