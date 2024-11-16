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تمرين وهمي لاختبار جاهزية قطاع الكهرباء في الظروف الجوية

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
السبت، 16-11-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري-    تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

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جاء ذلك خلال المشاركة بتمرين وهمي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، والذي هدف إلى ضمان إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين في مختلف الظروف.

 
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