تمرين وهمي لاختبار جاهزية قطاع الكهرباء في الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء.

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