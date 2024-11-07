"تنشيط السياحة" تفوز بجائزة دولية لأفضل حملة إلكترونية

وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، يعكس هذا الإنجاز جهود الهيئة في تعزيز حضور الأردن على الساحة العالمية.
وقالت الهيئة، إن حملة "مملكة الزمن" جاءت ضمن استراتيجية متكاملة اعتمدتها الهيئة للترويج للوجهات السياحية الأردنية، مستعينة بأساليب تسويقية رقمية متطورة وشاملة، حيث ركزت الحملة على إبراز مواقع تراثية مهمة، ما يضع الأردن في مصاف الدول السياحية المتميزة عالميا.
وعبر مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات خلال تسلمه الجائزة، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بفرق العمل التي ساهمت في تصميم وتنفيذ الحملة بروح من الإبداع والتفاني.
وأضاف أن هذا التكريم يمثل دفعة كبيرة للهيئة لمواصلة جهودها نحو تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة، مؤكدا التزام الهيئة بتقديم تجارب سياحية فريدة للسياح من شتى أنحاء العالم.
وتعد جائزة مؤسسة لندن العربية من الجوائز المرموقة التي تُمنح للمبادرات المتميزة في التسويق الرقمي للوجهات السياحية، ويعتبر هذا الفوز اعترافا دوليا بقدرة الأردن على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز السياحة، في خطوة تساهم بدعم الاقتصاد الوطني واستدامة القطاع السياحي.
بترا
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