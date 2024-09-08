 
الأحد 2024-09-08 06:16 م
 
 

تنويه من ترخيص السواقين بشأن خدماتها يومي الإثنين والأربعاء

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأحد، 08-09-2024 05:41 م
الوكيل الإخباري-    أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تقديم خدماتها وكالمعتاد يومي الإثنين والأربعاء، الموافقان 9 و11 من الشهر الجاري بينما يتوقف عمل الإدارة خلال العطلة الرسمية المقرة في يوم الانتخابات والتي كانت مبرمجة منذ وقت طويل، ولم يتم وضع أي موعد للفحص النظري أو العملي خلالها.اضافة اعلان


وأضافت أنه بالنسبة للعطلة التي تم إقرارها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، تم ترحيل مواعيدهم ليوم الاحد ١٥/ ٩ و من لا يتمكن من المراجعة يوم الاحد فسيتم ترحيل مواعيدهم الى إي يوم يتناسب مع متلقي الخدمة وبدون أي كلف مادية.

واشارت بأن الترخيص المتنقل المسائي بغمدان و على طريق اربد عمان سيعتذر عن تقديم خدماته ليوم الاثنين الموافق ٩/ ٩ .
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد على الحدود مع لبنان

الملك يفتتح مبنى نادي القضاة النظاميين

أخبار محلية الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من ترخيص السواقين بشأن خدماتها يومي الإثنين والأربعاء

الشهيد الحويطات

أخبار محلية معلومات جديدة حول منفذ "عملية الجسر"

بيني غانتس

فلسطين غانتس: نحتاج تحقيقا شاملا بهجوم معبر اللنبي

مبنى أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية "الأمانة" و"تجارة عمان" تبحثان تنشيط القطاع التجاري بالعاصمة

الانتخابات

أخبار محلية بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات تزور هيئة الإعلام

نك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان داعم لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة



 


الأكثر مشاهدة





عاجل