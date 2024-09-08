تنويه من ترخيص السواقين بشأن خدماتها يومي الإثنين والأربعاء

وأضافت أنه بالنسبة للعطلة التي تم إقرارها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، تم ترحيل مواعيدهم ليوم الاحد ١٥/ ٩ و من لا يتمكن من المراجعة يوم الاحد فسيتم ترحيل مواعيدهم الى إي يوم يتناسب مع متلقي الخدمة وبدون أي كلف مادية.
واشارت بأن الترخيص المتنقل المسائي بغمدان و على طريق اربد عمان سيعتذر عن تقديم خدماته ليوم الاثنين الموافق ٩/ ٩ .
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