تنويه هام من الجمارك الى المواطنين والتجار

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك إلتزام الجمارك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4307 تاريخ 28/ 6/ 2025 والمتضمن وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات وحسب القرار اعتبارًا من 1/ 11/ 2025. اضافة اعلان





ودعى العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى اغتنام فرصة التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل التاريخ المذكور ، وإنجاز معاملاتهم والاستفادة من القرار.