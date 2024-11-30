توصية بمنع الدخان بأشكاله داخل الجامعات الأردنية .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة مخاطبة الجامعات الأردنية بالتوصيات الصادرة عن اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين للعمل بما جاء فيها بما يخص الجامعات، وذلك بهدف خلق بيئة صحية لمواجهة آفة انتشار التدخين، حيث كانت أهم هذه التوصيات ما يلي: اضافة اعلان





1. مطالبة جميع الجامعات بتطبيق قانون الصحة العامة، ووضع الآليات والاستراتيجيات التي تضمن منع التدخين (بأنواعه) داخل مباني الجامعة ومرافقها بما في ذلك وسائط النقل الجامعية حتى وإن كانت مستأجرة من شركات خاصة لنقل طلبة الجامعات.



2. التوقف عن/ ومنع بيع التبغ بأشكاله المختلفة داخل أسوار الجامعات وبمسافة (200) متر من أسوارها الخارجية. (تطبيق قانون منع بيع التبغ ومنتجاته).



3. أن يتم تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل دوري ببيانات تفصيلية عن تطبيق قانون الصحة العامة وإحصائيات عن مخالفات منع التدخين.



4. إدراج مضار التبغ والتدخين ومعلومات عنه بمساق إجباري وجاهي لجميع طلبة الجامعات ‎وممكن أن يكون ساعة معتمدة واحدة)، أو تضمينه ضمن مساق المسؤولية المجتمعية.



5. تدريب أعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بتدريس المساق المتضمن المحتوى عن مكافحة التبغ والتدخين على استعمال استراتيجية A5 (النصيحة الموجزة) وأن يتم التدريب من قبل جهة مختصة بالموضوع (ومن الممكن أن تساهم جمعية اتحاد الجامعات الأردنية لمكافحة التبغ والتدخين في توفير هذا التدريب)، وأن يتم تزويدهم بمعلومات عن عيادات المساعدة في الإقلاع عن التدخين ليتسنى لهم توجيه الطلبة لها.



6. أن تقوم كل جامعة (كخطوة أولى) بإرسال أحد موظفي عياداتها الطلابية القائمة لحضور دورة تدريبية (بمساعدة الاتحاد) على أسلوب النصيحة الموجزة



7. ‎أن تقوم الجامعات بافتتاح عيادات للمساعدة على الاقلاع لخدمة طلبتها وكادرها.



8. مطالبة كافة الجامعات بتشكيل لجنة عليا لمكافحة التدخين على مستوى الجامعة، وأن يكون لهذه اللجنة ميزانية خاصة بها، بحيث تتولى هذه اللجنة متابعة تطبيق منع التدخين في المباني وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأن يتم التنسيب بضابط ارتباط من كل كلية ووحدة إدارية في الجامعة للمتابعة والتنسيق مع اللجنة العليا.



9. تشكيل لجان طلابية تطوعية تعمل مع اللجنة العليا وتساهم في تطبيق منع التدخين والمساعدة في الأنشطة التوعوية في هذا المجال.



10. تحديد موعد لعقد أسبوع سنوي توعوي لمكافحة التدخين في كافة الجامعات، سواء كان في بداية كل عام أو فصل دراسي، بحيث يتم فيه عقد نشاطات وورش عمل عن مكافحة التدخين.



11. أن تضع كل جامعة فيديو يكون حضوره إلزامي على بوابة تسجيل الطلاب يشرح قانون منع التدخين في الجامعة، بحيث يجبر الطلاب على مشاهدة الفيديو قبل السماح لهم بالتسجيل.



12. تحديث أنظمة المخالفات والعقوبات للعاملين والطلبة بما يتضمن مخالفات التدخين داخل المباني والإعلان عنها، (ممكن أن يكون جزء من عقوبات هذه المخالفات ساعات خدمة مجتمع يقوم بها المخالف) .



13. أن يكون هناك نظام سهل بكل جامعة للتبليغ عن مخالفات التدخين، ( ممكن استخدام َQR code للتبليغ من خلاله).