توضيح من وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مدير مديرية الاعلام في وزارة التربية محمود الحياصات ان المسار المهني في المدارس مجزأ على 3 فترات وهو ما يعطي مرونة للمعلمين و الطلبة في تدريس و تطبيق المهارات في الواجبات الدراسية ( المشاريع ) حيث أن المشاريع عندما تتجزأ على 3 مجموعات يكون تدريسها وحلها للطلبة أقل من الضغط لو تم تقسيمها على جزئين .



واضاف في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان احتساب العلامات وضع استراتيجية للعلامات (D=100%/ M=80% / P=60%) وعلامات الثانوية العامة تحسب من الصف 11 والصف 12 ( المستوى الثالث ) بحيث تحسب 70% من المشاريع و الواجبات و 30% من مواد الثقافات المشتركة ( تاريخ الاردن / التربية الاسلامية / اللغة العربية /اللغة الانجليزية ) و التي يتقدم لها الطالب بعد انهاء المشاريع بعد الصف الثاني عشر بنجاح.



واشار الحياصات ان المسارات الجامعية توفر وثيقة توضح جميع المسارات الجامعية و الكليات التقنية التي يمكن لطالب التعليم المهني التقني بمختلف التخصصات العشرة للالتحاق بها و يوجد تنوع واسع في التخصصات المتاحة للطلبة في مختلف المسارات .



وبين ان عملية ضبط الجودة عالية في البرنامج بحيث أن هناك اثباتات وأدلة لتقديم الطلبة لمشاريعهم مثل الصور و الفيديو و مقابلات مع الطلبة بحيث يتم تدقيق حلول الطلبة والإثباتات من قبل معلمين على معلمين آخرين بنفس التخصص وضابط الجودة في المدرسة.

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