ثاني جولات حسان.. رئيس الوزراء يزور مصانع في غور نميرة

وقبل ذلك، تفقد رئيس الوزراء، صباح اليوم، مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدِّي في دير علَّا، وذلك في مستهل زياراته الميدانية لمناطق المملكة.
وأوعز حسان بتوفير معدات وأجهزة ضرورية للمستشفى ومعالجة النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والعمل على الإسراع بتوسعة البنية التحتية الضَّرورية له خلال أسابيع؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات التي يقدمها.
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