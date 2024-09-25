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ثاني جولات حسان.. رئيس الوزراء يزور مصانع في غور نميرة

جعفر حسان يستمع إلى شرح أحد المزارعين | من المصدر
جعفر حسان يستمع إلى شرح أحد أصحاب المصانع | من المصدر
الأربعاء، 25-09-2024 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ،الأربعاء، مصانع أغذية قيد التشغيل في منطقة غور نميرة في الأغوار الجنوبية، ويوجِّه لتذليل العقبات التي تواجهها، بما في ذلك إيصال المياه والكهرباء إليها.اضافة اعلان


وقبل ذلك، تفقد رئيس الوزراء، صباح اليوم، مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدِّي في دير علَّا، وذلك في مستهل زياراته الميدانية لمناطق المملكة.

وأوعز حسان بتوفير معدات وأجهزة ضرورية للمستشفى ومعالجة النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والعمل على الإسراع بتوسعة البنية التحتية الضَّرورية له خلال أسابيع؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات التي يقدمها.
 
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