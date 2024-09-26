"ثقافة البلقاء" تنظم ملتقى السلط للتنوع الثقافي

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الثقافة/ مديرية ثقافة البلقاء، أمس الأربعاء، فعاليات ملتقى السلط للتنوع الثقافي الثاني لعام 2024، الذي أقيم بمنطقة أم الدنانير بلواء عين الباشا، بحضور رؤساء الهيئات الثقافية ومدراء السياحة والثقافة من مختلف محافظات المملكة.

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وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن هذه الفعاليات تظهر التنوع الثقافي والعادات والتقاليد الموجودة في مدينة السلط ،مشيرا إلى أن الثقافة دليل حضارة الأمم، إذ إن السلط كانت منارة ثقافية منذ بدايات القرن الماضي، من خلال مدرسة السلط الثانوية التي خرجت الفنانين والأدباء والسياسيين.



ولفت إلى أن مجلس المحافظة دعم قطاعات السياحة والثقافة والآثار، بما يزيد عن 2 مليون دينار، ويعمل حاليا على امتلاك قطعة أرض لإنشاء مركز ثقافي للمدينة، كما تم الانتهاء من ترميم بيت فلاح الحمد بمبلغ 430 ألف دينار، بالتعاون مع مديرية الآثار لغايات عمل أكاديمية لترميم المباني التراثية، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.