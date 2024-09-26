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"ثقافة البلقاء" تنظم ملتقى السلط للتنوع الثقافي

جانب من فعاليات ملتقى السلط للتنوع الثقافي
جانب من فعاليات ملتقى السلط للتنوع الثقافي
الخميس، 26-09-2024 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة الثقافة/ مديرية ثقافة البلقاء، أمس الأربعاء، فعاليات ملتقى السلط للتنوع الثقافي الثاني لعام 2024، الذي أقيم بمنطقة أم الدنانير بلواء عين الباشا، بحضور رؤساء الهيئات الثقافية ومدراء السياحة والثقافة من مختلف محافظات المملكة.

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وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إن هذه الفعاليات تظهر التنوع الثقافي والعادات والتقاليد الموجودة في مدينة السلط ،مشيرا إلى أن الثقافة دليل حضارة الأمم، إذ إن السلط كانت منارة ثقافية منذ بدايات القرن الماضي، من خلال مدرسة السلط الثانوية التي خرجت الفنانين والأدباء والسياسيين.


ولفت إلى أن مجلس المحافظة دعم قطاعات السياحة والثقافة والآثار، بما يزيد عن 2 مليون دينار، ويعمل حاليا على امتلاك قطعة أرض لإنشاء مركز ثقافي للمدينة، كما تم الانتهاء من ترميم بيت فلاح الحمد بمبلغ 430 ألف دينار، بالتعاون مع مديرية الآثار لغايات عمل أكاديمية لترميم المباني التراثية، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.


وضمن خطة وزارة الثقافة بإقامة أنشطة متنوعة في جميع المحافظات، بين مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل، أن المديرية أقامت ملتقى السلط للتنوع الثقافي الثاني، كون المدينة زاخرة بالتراث والفلكلور، لترويج السلط كمدينة سياحية ثقافية لما تضمه من مسارات مدن سياحية ومناطق تراثية مثل مدرسة السلط الثانوية ومبنى أبو جابر، لافتا إلى توجيه دعوات لمدراء الثقافة والسياحة في المحافظات وإعلاميين ومؤثرين على مواقع التواصل لنقل هذا الإرث الثقافي إلى بقية المحافظات، واستحداث أفكار وتجارب جديدة وإيجاد انسجام بين ثقافات المدن الأردنية.

 
gnews

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