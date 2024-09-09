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ثلاثة أرباع مليون دينار ثمن "نمرة سيارة" بالأردن

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الإثنين، 09-09-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات  المزاد العلني على الرقم 1-37، حيث تم بيعه بمبلغ 650 ألفًا وبعد إضافة الضريبة أصبح المبلغ 754 ألف دينار.

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كانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أعلنت بالتنسيق مع وزارة المالية واستنادا لأحكام نظام لوحات المركبات وتعديلاته رقم (52) لسنة 2006 عن طرح رقم لوحة الأكثر تميزا للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة ترخيص السواقين والمركبات

 
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