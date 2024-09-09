ثلاثة أرباع مليون دينار ثمن "نمرة سيارة" بالأردن

الوكيل الإخباري- أغلقت إدارة ترخيص السواقين والمركبات المزاد العلني على الرقم 1-37، حيث تم بيعه بمبلغ 650 ألفًا وبعد إضافة الضريبة أصبح المبلغ 754 ألف دينار.

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