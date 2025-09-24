جلالة الملكة رانيا تحضر اجتماعاً أممياً رفيع المستوى لدعم أطفال فلسطين

وكان الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة" في عام 2024، تضمنت خطة من 5 نقاط تهدف إلى تقديم الدعم اللازم، وتسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لصالحهم.
وعقب الاجتماع، التقت جلالة الملكة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، حيث جرت مناقشة التدهور المستمر في الوضع الإنساني بقطاع غزة.
