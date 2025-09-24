الأربعاء 2025-09-24 08:20 م
 

جلالة الملكة رانيا تحضر اجتماعاً أممياً رفيع المستوى لدعم أطفال فلسطين

جانب من اللقاء
 
الوكيل الإخباري- حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عُقد بدعوة مشتركة من الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، للمناداة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وكان الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة" في عام 2024، تضمنت خطة من 5 نقاط تهدف إلى تقديم الدعم اللازم، وتسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لصالحهم.

وعقب الاجتماع، التقت جلالة الملكة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، حيث جرت مناقشة التدهور المستمر في الوضع الإنساني بقطاع غزة.

 
 
