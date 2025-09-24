جلالة الملكة رانيا تحضر اجتماعاً أممياً رفيع المستوى لدعم أطفال فلسطين

الوكيل الإخباري- حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عُقد بدعوة مشتركة من الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، للمناداة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الأطفال الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.



وكان الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة" في عام 2024، تضمنت خطة من 5 نقاط تهدف إلى تقديم الدعم اللازم، وتسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لصالحهم.

اضافة اعلان