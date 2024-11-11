جلسة حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية

وأكد الشلبي أن منح التعاونيات ميزات ضريبية يعد أمرا بالغ الأهمية للنهوض بالقطاع التعاوني الذي يحظى باهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها من دعائم التنمية وحاضنة للريادة والابتكار.
وقال إن المؤسسة، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، تسعى لتخفيف العبء الضريبي عن التعاونيات بما يعزز دورها التنموي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف الشلبي أن التعاونيات، بما تمثله من نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني، تساهم في التنمية المحلية وفي حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال مشاريعها الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن ذلك يستدعي من جميع الأطراف المعنية إيلاء التعاونيات ميزة خاصة في ما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع التعاوني، بما يتوافق مع معايير ومبادئ العمل التعاوني العالمية، لافتا إلى إقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة للقانون المعدل ضمن قرارات تتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج، لمياء الدباس، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية، وفي إطار مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الذي تنفذه الشركة بتمويل من الحكومة الهولندية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من جميع الشركاء لتطوير السياسات الضريبية ذات العلاقة بالتعاونيات بحيث يتم تخفيض العبء الضريبي عليها.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: الحكومة حريصة على استقلالية الإعلام الوطني
-
قمة الرياض: الأوقاف الأردنية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى
-
أوقاف اربد الثانية تواصل تنفيذ مبادرة يداً بيد لبناء جيل الغد
-
ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
-
المعونة الوطنية بالمفرق ينفذ أربعة برامج لدعم الأسر المحتاجة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الأردن عن تصريحات سموتريتش: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي