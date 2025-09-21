جمعية الأسرة البيضاء تدعو لتعزيز الوعي حول مرض الزهايمر في اليوم العالمي له

الوكيل الإخباري- دعت جمعية الأسرة البيضاء – دار الضيافة للمسنين ومنتدى رواد الكبار، الى تعزيز الوعي المجتمعي بمرض الزهايمر الصامت الذي يسرق الذاكرة .

وأكدت الجمعية في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر أن الأمل لا يزال يضيء حياة المرضى من خلال أنشطة ترفيهية وبرامج رعاية متخصصة تعيد الدفء والطمأنينة لكبار السن.



وشددت الجمعية على أن مواجهة الزهايمر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من الأفراد والمؤسسات، من خلال الدعم المعنوي والمشاركة في حملات التوعية والتبرعات.



وأوضحت أن اليوم العالمي هو تذكير بأن الحب والرعاية يتركان أثرًا لا يُمحى، وأن تكاتف المجتمع يجعل المرض أقل قسوة، وأن إنسانيتنا هي الذاكرة التي تخلدنا.