جمعية العون الصحي تناقش خطة استجابة للطوارئ المناخية في القطاع الصحي

الوكيل الإخباري- عقد الفريق الأخضر لجمعية العون الصحي الدولية اجتماعه الأسبوعي لمناقشة تأثير التغير المناخي على القطاع الصحي في الأردن.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، فقد استعرض الفريق سيناريوهات مختلفة لأحداث طارئة على المستوى المحلي أو العالمي قد تؤثر على المنظومة الصحية، بهدف وضع خطط استجابة فعالة.