 
الخميس 2025-03-13 09:50 م
 

جمعية العون الصحي تناقش خطة استجابة للطوارئ المناخية في القطاع الصحي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 13-03-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   عقد الفريق الأخضر لجمعية العون الصحي الدولية اجتماعه الأسبوعي لمناقشة تأثير التغير المناخي على القطاع الصحي في الأردن.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الخميس، فقد استعرض الفريق سيناريوهات مختلفة لأحداث طارئة على المستوى المحلي أو العالمي قد تؤثر على المنظومة الصحية، بهدف وضع خطط استجابة فعالة.


وتسعى الجمعية، لدراسة أثر المناخ على الصحة، وتقديم مقترحات للجنة الوطنية ووزارة الصحة حول السيناريوهات المحتملة لحالات الطوارئ التي قد تعطل جزءًا أو كامل المنظومة الصحية المحلية، إلى جانب الاستجابة المتوقعة لهذه السيناريوهات، مستندة إلى تجارب دولية متنوعة لدعم الدور الوطني بقيادة وزارة الصحة.

 
 
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