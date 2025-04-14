الإثنين 2025-04-14 10:11 م
 

حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 10:00 م

الوكيل الإخباري-   شب حريق  مساء اليوم في هنجر ومستودعات داخل احد مصانع (البلاستيك الفوم والمواد العازلة)  ضمن المنطقة الصناعية بمنطقة القسطل في لواء الجيزة وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" ان الدفاع المدني تمكن من اخماد الحريق دون وقوع أية إصابات بشرية تذكر ونتج عن الحريق اضرار مادية فقط وبوشرت التحقيقات.*

 
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