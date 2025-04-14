حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل

الوكيل الإخباري- شب حريق مساء اليوم في هنجر ومستودعات داخل احد مصانع (البلاستيك الفوم والمواد العازلة) ضمن المنطقة الصناعية بمنطقة القسطل في لواء الجيزة وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان