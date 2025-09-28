الأحد 2025-09-28 10:48 ص
 

حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة ليلى عايش

الطفلة ليلى إبراهيم أعمر عايش
الطفلة ليلى إبراهيم أعمر عايش
 
الأحد، 28-09-2025 08:32 ص
الوكيل الإخباري-   خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفلة ليلى إبراهيم أعمر عايش في العاصمة عمان.اضافة اعلان


ووفق رصد موقع "الوكيل الاخباري" ان الطفلة ليلى توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت مدرسة أميمة بنت الحارث الأساسية المختلطة وفاة الطفلة ليلى ابراهيم أعمر عايش من روضة المدرسة.

وتفاعل معلماتها وزملائها واصدقاء الروضة مع خبر وفاتها تاركة  خلفها حزناً عميقاً في قلوب كل من عرفها اللذين لم يفارقوا ذكراها ولا ابتسامتها البريئة.

وتقدمت المدرسة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعلها من طيور الجنة، وشفيعةً لوالديها يوم القيامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

56

منوعات السعودية تكتشف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية

بوابة جسر الملك حسين

أخبار محلية بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

لغع

أخبار الشركات المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

ىت

منوعات الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

54

منوعات "علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

غزة

فلسطين استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن



 
 





الأكثر مشاهدة