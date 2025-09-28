حزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الطفلة ليلى عايش

08:32 ص

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفلة ليلى إبراهيم أعمر عايش في العاصمة عمان. اضافة اعلان





ووفق رصد موقع "الوكيل الاخباري" ان الطفلة ليلى توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.



ونعت مدرسة أميمة بنت الحارث الأساسية المختلطة وفاة الطفلة ليلى ابراهيم أعمر عايش من روضة المدرسة.



وتفاعل معلماتها وزملائها واصدقاء الروضة مع خبر وفاتها تاركة خلفها حزناً عميقاً في قلوب كل من عرفها اللذين لم يفارقوا ذكراها ولا ابتسامتها البريئة.



وتقدمت المدرسة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعلها من طيور الجنة، وشفيعةً لوالديها يوم القيامة.