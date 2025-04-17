حسان يزور شركة جرش في الحسا ويطلع على مشروع توسعة

12:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727784 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان زيارة ميدانية إلى شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء في لواء الحسا، اطلع خلالها على سير العمل في مشروع التوسعة الجديد، الذي سيُسهم في مضاعفة عدد العاملات في الشركة من 500 إلى 1000 سيدة. اضافة اعلان





وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة دعم الحكومة الكامل لمثل هذه الاستثمارات، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص التشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الصناعات الإنتاجية التي توفر بيئة عمل ملائمة ومستدامة.



وأشاد الدكتور حسان بما توفره الشركة من امتيازات وحوافز وظروف عمل مناسبة للعاملين والعاملات من المنطقة، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المرأة الأردنية في سوق العمل.