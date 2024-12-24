حسان يكشف عن إجراءات حكومية فورية بشأن سوريا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، الثلاثاء، إن الأردن سيكون إلى جانب الشعب السوري الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة.



وأضاف حسان، أن المملكة ستقدم كل الدعم لبناء القدرات المؤسسية في القطاعات الحيوية التي يحتاجها الأشقاء السوريون.



وأكد الوقوف مع الأشقاء في سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدتهم الوطنية وسيادتهم فوق أراضيهم.

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وأشار حسان إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية لضمان فتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة.