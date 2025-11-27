حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

الوكيل الإخباري- نفذت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية حملة واسعة لإزالة العشوائيات المنتشرة على الشوارع الرئيسية في منطقة البحر الميت، والتي كانت تشكّل تلوثًا بصريًا واضحًا وتتيح بعض الممارسات غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على السياحة وصورة المنطقة أمام الزوار.

