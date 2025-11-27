حملة شاملة لإزالة العشوائيات في البحر الميت

وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، ضمن خطة متكاملة لتحسين البيئة العامة وتعزيز تجربة الزوار، وبما يعكس المكانة السياحية الفريدة للبحر الميت كأحد أهم المواقع الطبيعية على مستوى العالم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم
-
وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد
-
رئيس ديوان المحاسبة: لم نقم بتعيين أي موظف بالديوان منذ عامين ونصف
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث
-
وزارة الثقافة: توجه لتعميم مشروع الشوارع الثقافية على كافة ألوية المملكة
-
مستشفى الأمير حمزة يحتفي بفوز إحدى كوادره بجائزة دولية مرموقة في مجال الأشعة
-
وفد من جامعة بابل العراقية يزور المجلس التمريضي الأردني
-
وزير الثقافة: نعمل على توثيق السردية الأردنية وتصميم جداريات تعزز الهوية الأردنية وتوثق التاريخ